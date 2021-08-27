США с союзниками эвакуировали из Кабула 105 тыс. человек с 14 августа

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. США вместе с партнерами смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула почти 105 тыс. человек с 14 августа. Об этом сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

"Примерно 12,5 тыс. человек были эвакуированы из Кабула в период с 03:00 по времени Восточного побережья США 26 августа по 03:00 27 августа (с 10:00 мск 26 августа по 10:00 мск 27 августа). Почти 105 тыс. человек были вывезены с 14 августа. С конца июля - примерно 110,6 тыс.", - отметил он на своей странице в Twitter.

После объявления в апреле президентом США Джо Байденом о начале вывода американских войск из Афганистана движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы и 15 августа вошло без боя в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Многие государства эвакуируют сейчас из Афганистана своих граждан, в том числе дипломатов, а также стремящихся выбраться из страны афганцев.

В четверг у аэропорта Кабула прогремели два взрыва, устроенные террористами из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Погибли по меньшей мере 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Как подчеркнул Байден, США, несмотря на эти теракты и угрозу новых, по-прежнему намерены завершить операцию по эвакуации из Афганистана к 31 августа, как и было запланировано. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг уточнила, что Вашингтон продолжит координацию с талибами для обеспечения возможности вывоза людей из Афганистана и после 31 августа.