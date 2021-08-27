В Литве вновь отметили рост потока нелегальных мигрантов с территории Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 27 августа. /ТАСС/. Литовские пограничники отмечают увеличение числа нелегальных мигрантов из Азии и Африки, пытающихся проникнуть в Литву с территории Белоруссии. Об этом в пятницу заявил журналистам начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

"Зафиксирован рост активности мигрантов, которые пытаются нелегально перейти литовско-белорусскую границу. Позавчера это было 155 человек, вчера - чуть меньше, но наблюдается рост", - сказал он.

В последний день июля в Литве были задержаны 216 нелегальных мигрантов - самое большое число за сутки с начала года, а 22 августа пограничники, получившие в начале текущего месяца разрешение правительства на вытеснение нелегалов, выдворили всего двух человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.