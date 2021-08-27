Талибы задержали экс-сотрудников разведки Афганистана за нарушение закона

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) задержали бывших сотрудников Национального директората безопасности (НДБ) Афганистана - спецслужбы, занимающейся госбезопасностью, разведкой и контрразведкой. Об этом сообщил в пятницу представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

"Бывшие сотрудники НДБ задержаны с поличным. Притворяясь членами "Исламского эмирата Афганистан" [самоназвание талибов], они способствовали ухудшению ситуации в сфере закона и правопорядка в Кабуле", - написал он в Twitter. На видео, которое также опубликовал Шахин, запечатлены два задержанных человека.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.