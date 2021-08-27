В Британии готовы допустить плебисцит о независимости Шотландии, поддержанный 60% жителей

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Поддержка идеи нового референдума о независимости Шотландии в опросах общественного мнения должна составлять не менее 60%, чтобы такой плебисцит состоялся. Такое мнение высказал британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, слова которого в пятницу приводит газета Politico.

"Если вы последовательно видите, что 60% населения хочет референдума - не самой независимости, но референдума, - и это желание сохраняется в течение разумно долгого отрезка времени, тогда я должен был бы признать существующее желание проведения референдума", - сказал политик, представляющий правящую Консервативную партию. "Но сейчас этого нет", - добавил Джек.

Согласно опросу, проведенному газетой The Times в мае, 44% респондентов высказались за организацию подобного референдума в течение пяти лет, против этой идеи выступил 41% опрошенных.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако Шотландская национальная партия воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в Евросоюзе 2016 года, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.

При этом ранее глава партии Никола Стерджен заявила, что шотландские власти не намерены спешить с этим вопросом. По ее мнению, сперва Эдинбург планирует окончательно побороть пандемию коронавируса и сконцентрироваться на восстановлении экономики, пострадавшей в результате введения строгих противоэпидемических мер.