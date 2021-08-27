КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за усиление присутствия сил НАТО в регионе Черного моря и призвал Молдавию и Румынию объединить усилия для обеспечения безопасности этого района. С таким призывом он выступил в пятницу в Кишиневе, куда прибыл для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдавии.

"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств стран - членов НАТО, расширение программ, совместных учений и тренировок", - сказал он во время совместного брифинга с президентом Молдавии Майей Санду и коллегами из Польши - Анджеем Дудой, Румынии - Клаусом Йоханнисом.

Зеленский также призвал Молдавию и Румынию к сотрудничеству для обеспечения безопасности этого региона. По его утверждениям, "из-за активной милитаризации" крымского полуострова "под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе". Отвечая на эти вызовы, сказал он, "Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие военно-морских сил причерноморских государств". "И мы предлагаем нашим коллегам из Румынии и Молдавии, которая имеет выход к Черному морю, также присоединиться к этой инициативе", - заявил Зеленский.

Во время своего выступления он также выразил мнение, что Украина и Молдавия "отмечают 30-ю годовщину независимости в непростых условиях по безопасности". "Высокой остается военная угроза вокруг Украины, критической является угроза с севера, где Белоруссия используются как дополнительный плацдарм для агрессивных действий", - сказал президент.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.