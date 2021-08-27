ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Французские дипломаты установили контакты с талибами в Дохе и Кабуле для облегчения эвакуации из Афганистана. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM со ссылкой на МИД Франции.

"Речь идет об оперативных контактах с талибами для облегчения задач эвакуации", - отметил представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что "контакты состоялись в Дохе и Кабуле с представителями движения "Талибан".

Ранее в пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что с середины августа французские военные эвакуировали из Кабула около 3 тыс. французов и афганцев, безопасность которых находилась под угрозой в связи с приходом в Афганистане к власти талибов. Представитель министерства подтвердил позицию Парижа по Афганистану, указав, что Франция не намерена признавать режим талибов, но планирует сохранить контакты с афганским обществом.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и сложил с себя полномочия главы государства. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств. 25 августа Минобороны России сообщило, что по поручению главы государства Владимира Путина ведомство организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.