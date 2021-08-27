Судья Верховного суда Украины Николай Гусак подал в отставку

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Судья кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины Николай Гусак подал в отставку. Рассмотрение этого вопроса в суде запланировано на 7 сентября, свидетельствует обнародованная в пятницу повестка заседания.

Согласно пункту два повестки, "состоится рассмотрение материалов об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам в связи с подачей заявления об отставке Гусаком Николаем Борисовичем".

О причинах решения судьи на сайте не сообщается. По данным украинского издания "Зеркало недели", в ближайшее время может последовать отставка еще ряда судей Верховного суда. Украинские СМИ связывают эти события с ролью инстанции в делах по оспариванию последних санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против оппозиционных политиков и телеканалов, а также с решением о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого судьей.