Reuters: Евросоюз планирует ввести ограничения на въезд из США и некоторых других стран

ТАСС, 27 августа. Европейский союз в пятницу начал процедуру удаления США из списка стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения без дополнительных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на евродипломатов.

Один из дипломатов рассказал агентству, что из списка также могут быть исключены Израиль, Черногория, Ливан, Северная Македония и непризнанное Косово.

Как добавили источники агентства и двое официальных лиц, решение о введении новых ограничений на поездки в ЕС для иностранных граждан будет окончательно принято в понедельник, если ни у одной из стран ЕС не появится возражений.