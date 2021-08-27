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Пандемия COVID-19

Reuters: Евросоюз планирует ввести ограничения на въезд из США и некоторых других стран

В агентстве указали, что решение о введении новых ограничений на поездки в ЕС для иностранных граждан будет окончательно принято 30 августа

ТАСС, 27 августа. Европейский союз в пятницу начал процедуру удаления США из списка стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения без дополнительных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на евродипломатов.

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Один из дипломатов рассказал агентству, что из списка также могут быть исключены Израиль, Черногория, Ливан, Северная Македония и непризнанное Косово.

Как добавили источники агентства и двое официальных лиц, решение о введении новых ограничений на поездки в ЕС для иностранных граждан будет окончательно принято в понедельник, если ни у одной из стран ЕС не появится возражений.

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