Глава МИД Словакии обсудил с Карасиным отношения с Россией и ситуацию в Афганистане

ПРАГА, 27 августа. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок встретился в пятницу в Братиславе с председателем комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Григорием Карасиным, с которым обсудил перспективы российско-словацких отношений и ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принял в пятницу председателя комитета по международным делам СФ Григория Карасина, - отмечается в документе. - Министр Корчок подтвердил, что Словакия заинтересована в корректных отношениях с РФ, в поиске точек соприкосновения во взаимном сотрудничестве, прежде всего - в торгово-экономической и инвестиционных областях. Важной считаем и сферу прямых контактов между людьми. Одновременно он [Корчок] подчеркнул, что Словакия хочет вести с РФ диалог и по вопросам, на которые взгляды сторон отличаются. Кроме [перспектив] двухстороннего сотрудничества рассматривались актуальные международные вопросы с уделением особого внимания драматическому развитию ситуации в Афганистане".

Карасин прибыл в Словакию в составе делегации СФ для участия в намеченных на 29 августа в городе Банска-Бистрица (центральная часть республики) торжествах по случаю 77-летия начала антигитлеровского Словацкого национального восстания, помощь которому оказывал СССР.