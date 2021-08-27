Байден: у США есть другие меры, если с Ираном не сработает дипломатический подход

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут принять и другие меры, если в том, что касается возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе, не сработает дипломатический подход. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден на переговорах в Белом доме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Слова американского лидера приводит агентство Reuters.

Байден сообщил об обсуждении планов предотвращения разработки Ираном ядерного оружия. Он также отметил, что если с Ираном не работает дипломатический подход, то у США есть другие меры.

В свою очередь Беннет согласился с тем, что имеются и другие варианты, если дипломатия в отношении Тегерана не сработает. Премьер подчеркнул необходимость прекратить использование Ираном центрифуг, позволяющих обогащать уран.