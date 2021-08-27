В СНБ Армении заявили о разблокировке дороги, ведущей из республики в Иран

ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. Участок Горис - Капан межгосударственной дороги, ведущей из Армении в Иран, заблокированный с 25 августа, снова открыт для движения транспорта. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

"Межгосударственная дорога на участке Горис - Капан открыта для всех видов транспорта и свободного передвижения граждан", - говорится в сообщении ведомства.

В четверг СНБ Армении заявила, что азербайджанские войска в среду вечером перекрыли участок межгосударственной дороги Горис - Капан. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что эти действия противоречат договоренностям между Арменией, Азербайджаном и Россией.

По итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана под контроль Баку были переданы семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, кроме Лачинского коридора, который связывает Армению и Карабах. Участки Кармракар - Шурнух и Горис - Воротан межгосударственной дороги, связывающей Армению с Ираном, также перешли Азербайджану, однако там был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.