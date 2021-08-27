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Псаки заявила, что встреча Байдена с Зеленским на следующей неделе все еще запланирована

Президента Украины примут в Белом доме

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на следующей неделе примет в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки, дав тем самым понять, что изменений в графике на этот счет нет.

"На следующей неделе президент [США] также примет президента Украины Зеленского в Белом доме", - сказала она в ответ на просьбу рассказать о графике Байдена на будущую неделю.

Изначально ожидалось, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоПсаки, ДженЗеленский, Владимир Александрович
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