Псаки заявила, что встреча Байдена с Зеленским на следующей неделе все еще запланирована

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на следующей неделе примет в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки, дав тем самым понять, что изменений в графике на этот счет нет.

"На следующей неделе президент [США] также примет президента Украины Зеленского в Белом доме", - сказала она в ответ на просьбу рассказать о графике Байдена на будущую неделю.

Изначально ожидалось, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи.