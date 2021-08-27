Министр иностранных дел Армении обсудил с послом США возобновление переговоров по Карабаху

ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с послом США Лин Трейси отметил необходимость возобновления переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Арарат Мирзоян подчеркнул, что совместно с партнерами необходимо приложить усилия для возобновления переговоров в рамках сопредседательства минской группы ОБСЕ, направленного на долгосрочное решение ключевых вопросов мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе посредством окончательного уточнения статуса Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика)", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что Армения будет предпринимать последовательные шаги, направленные на дальнейшее развитие дружественного партнерства с США, особо подчеркнув важность сотрудничества в вопросах демократии, верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.