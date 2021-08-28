Генштаб ВС Кувейта опроверг информацию о ракетном обстреле из Ирака

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Генштаб Вооруженных сил Кувейта в субботу опроверг распространенную ранее СМИ информацию о ракетном обстреле с территории Ирака. Об этом сообщает информационное агентство KUNA.

В коммюнике кувейтских военных отмечается, что граница страны "стабильна и безопасна". "Распространенные различными СМИ сведения относительно трех ракет, якобы пересекших воздушное пространство Кувейта, не соответствуют действительности, - отмечается в нем. - Призываем придерживаться точной и проверенной информации и черпать ее из официальных источников".

Ранее иракский новостной портал Shafaq News сообщил, что три ракеты были запущены неизвестными с территории Ирака по расположенной на КПП "Джиришан" ("Сафван" с иракской стороны, в 50 км от города Басра) базе с американскими военнослужащими. По информации портала, два реактивных снаряда упали вблизи военного объекта, один перелетел его и ушел в сторону Кувейта.

С января в Ираке совершено порядка 50 нападений, которые были направлены против американских интересов в стране. Целью подобных вылазок становилось как посольство США в Багдаде, так и иракские военные базы с расквартированными на них военнослужащими и советниками США, в том числе в аэропортах Багдада и Эрбиля. Кроме того, атакам неоднократно подвергались и транспортные колонны международной коалиции.

В Вашингтоне считают, что за нападениями стоит ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранская группировка "Катаиб Хезболлах", которая неоднократно угрожала нанесением ударов по расположениям войск США в Ираке, если они не покинут арабскую страну в соответствии с принятой парламентом арабской республики резолюцией. Она была одобрена законодателями после гибели в январе 2020 года при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.