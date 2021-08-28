Шавкат Мирзиёев наградил Валентину Матвиенко орденом "Дружбы"

ТАШКЕНТ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко орденом "Дустлик" ("Дружба"). Указ в субботу опубликовали СМИ республики.

В документе отмечается, что Матвиенко награждается "за активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, всемерную поддержку развития межпарламентских связей, содействие эффективной реализации программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества, в том числе направленных на наиболее полное раскрытие потенциала межрегионального взаимодействия и двустороннего культурно-гуманитарного обмена".