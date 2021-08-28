СБ Украины сообщила о полете иностранного ударного беспилотника в Харьковской области

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала полет иностранного беспилотника в Харьковской области. Об этом в субботу в Facebook сообщила пресс-служба управления СБУ по региону.

"Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой. Беспилотник совершал полет над Харьковским регионом", - отметили в ведомстве.

В связи с этим СБУ обратилась к гражданам "должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", призвав "неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты".

Откуда прилетел беспилотник, ведомство не уточняет.