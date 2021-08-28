Бухгалтера БелаПАН освободили в Минске из ИВС под обязательство о явке

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Бухгалтер белорусского информационного агентства БелаПАН Екатерина Боева, задержанная 18 августа в рамках расследования дела о массовых беспорядках в Минске, освобождена из изолятора временного содержания под обязательство о явке. Об этом сообщил в субботу Telegram-канал издания Naviny.by, входящего с состав агентства.

"Освобождена бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Она вышла из ИВС сегодня в 10 часов утра. Боева освобождена под обязательство о явке", - отмечает издание.

В ИВС остаются директор и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов. В отношении них, а также иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Белоруссии ("Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере").

По данным следствия, руководителями БелаПАН в период с июня 2018 по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность "заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет налогов на общую сумму свыше 100 тыс. рублей (около $40 тыс.)".

Должностные лица агентства БелаПАН были задержаны 18 августа в рамках расследования дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории Минска. В соответствии с белорусским законодательством ответственность по ч. 2 ст. 243 УК Белоруссии предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет.