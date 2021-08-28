В МИД Эстонии призвали Афганистан обеспечить работу миссии ООН в стране

ТАЛЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Эстония надеется, что миссия ООН сможет продолжить работу в Афганистане. Об этом заявила глава МИД балтийской республики Эва-Мария Лийметс в ходе телефонного разговора с главой Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

"Министр иностранных дел выразила надежду на то, что миссия ООН в Афганистане сможет продолжить свою работу, поскольку гуманитарные потребности чрезвычайно высоки, и что члены международного сообщества, все еще работающие или находящиеся в Афганистане, смогут продолжить свою работу в безопасности", - сообщила в субботу пресс-служба МИД Эстонии.

Лийметс также выразила глубокие соболезнования народу Афганистана в связи с террористическим актом в аэропорту Кабула в четверг и призвала все стороны прекратить насилие. Она подчеркнула важность переговоров между различными сторонами для поиска всеобъемлющего и инклюзивного политического решения в стране.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.