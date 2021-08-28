Макрон заявил, что ИГ остается угрозой и Франция привержена борьбе с ним

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что угроза от террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по-прежнему сохраняется и Франция готова продолжать поддержку Ирака в борьбе с ней. Об этом заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

"ИГ потеряли территории в 2017 году, благодаря храбрости иракских вооруженных сил и поддержке международной коалиции. Но нельзя ослаблять бдительность, поскольку ИГ все еще остается угрозой и я знаю, что для вашего правительства борьба с террористами остается приоритетом", - заявил Макрон.

Французский лидер прибыл с визитом в Ирак для участия в Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству, в которой примут участие лидеры и представители стран Ближневосточного региона, а также Франции и Японии. Помимо поддержания стабильности и безопасности в регионе на встрече будут обсуждаться вопросы оказания помощи Ираку в проведении намеченных на октябрь всеобщих выборов, усилия по восстановлению разрушенного за годы войн в стране, а также борьба с терроризмом и экстремизмом.

По словам Макрона, сам факт организации такого мероприятия - это победа. "Мы смогли собрать за одним столом глав государств и правительств, которые иногда даже не разговаривали друг с другом, чтобы они могли вновь сотрудничать и вместе искать решения для региона", - сказал он, выступая на пресс-конференции с президентом Ирака Бархамом Салехом.

Как сообщили в субботу в Елисейском дворце, помимо участия в конференции Макрон планирует посетить Мечеть Аль-Казымия в Багдаде. Также французский лидер побывает в Мосуле, где встретится с представителями христианской общины и посетит местный университет. Заключительная часть визита пройдет в городе Эрбиль в Иракском Курдистане, где встретится с бывшим главой этого автономного региона Масудом Барзани и представителями курдских формирований пешмерга.