Духовный лидер Ирана призвал президента страны восстановить доверие людей к правительству

ТЕГЕРАН, 28 августа. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи на встрече с президентом страны Эбрахимом Раиси и членами нового кабинета министров призвал восстановить доверие людей к правительству. Об этом сообщила в субботу пресс-служба иранского кабмина.

По словам Хаменеи, самым большим активом правительства является "доверие людей". Духовный лидер отметил, что оно, "к сожалению, было несколько подорвано". "Вы должны исправить это, и решение в том, чтобы слова соответствовали действиям", - подчеркнул Хаменеи на встрече.

В среду иранский Меджлис (парламент) выразил доверие 18 из 19 кандидатов в правительство страны, представленных президентом. В четверг Раиси провел первое заседание нового кабинета министров.