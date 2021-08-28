В Совбезе Ирана считают, что заявления Байдена и Беннета угрожают Тегерану

ТЕГЕРАН, 28 августа. /ТАСС/. Заявления, сделанные на встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, являются незаконной угрозой Ирану, и Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Об этом заявил в субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Настойчивые заявления Байдена и Беннета <...> об использовании "других вариантов" против Ирана являются незаконной угрозой одного государства другому", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам Шамхани, "Иран оставляет за собой право на ответные действия на "доступные варианты" [США и Израиля в отношении Тегерана]".

В пятницу Байден на встрече с Беннетом заявил, что США могут принять другие меры, если не сработает дипломатический подход к тому, что касается возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий по его ядерной программе. В свою очередь израильский премьер согласился с тем, что имеются и иные доступные варианты, если дипломатия в отношении Тегерана не сработает.