{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Совбезе Ирана считают, что заявления Байдена и Беннета угрожают Тегерану

Иран оставляет за собой право на ответные действия, подчеркнул секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани

ТЕГЕРАН, 28 августа. /ТАСС/. Заявления, сделанные на встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, являются незаконной угрозой Ирану, и Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Об этом заявил в субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Настойчивые заявления Байдена и Беннета <...> об использовании "других вариантов" против Ирана являются незаконной угрозой одного государства другому", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам Шамхани, "Иран оставляет за собой право на ответные действия на "доступные варианты" [США и Израиля в отношении Тегерана]".

В пятницу Байден на встрече с Беннетом заявил, что США могут принять другие меры, если не сработает дипломатический подход к тому, что касается возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий по его ядерной программе. В свою очередь израильский премьер согласился с тем, что имеются и иные доступные варианты, если дипломатия в отношении Тегерана не сработает.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаБайден, Джо
Смена власти в Афганистане
СМИ: сотни людей в Кабуле протестуют против закрытия банков Афганистана
Несмотря на то, что талибы объявило о возобновлении работы всех банков страны, сотрудники финансовых учреждений не возвращаются на рабочие места из соображений безопасности
Читать полностью