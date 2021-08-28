Великобритания приступила к эвакуации военнослужащих из аэропорта Кабула

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании начали вывозить из Афганистана военнослужащих королевства, которые обеспечивают безопасность в аэропорту Кабула. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что утром 28 августа на базе королевских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир приземлился самолет, на борту которого находились 248 британских военнослужащих, в том числе из 16-й десантно-штурмовой бригады. По информации телеканала, представители Вооруженных сил Великобритании также были на борту самолетов, прибывших в Брайз-Нортон из Кабула в ночь с пятницы на субботу вместе с гражданскими лицами. Всего безопасность аэропорта афганской столицы в последние дни обеспечивали порядка 1 тыс. британских военнослужащих.

Ранее начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер заявил, что Лондон завершит операцию по эвакуации гражданских лиц из Афганистана 28 августа. В пятницу министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что власти не смогут вывезти из страны всех, кого хотели бы. По его оценкам, в Афганистане останется от 800 до 1,1 тыс. афганцев, помогавших британцам, и около 100-150 граждан Великобритании, некоторые из них, по словам Уоллеса, "остаются по собственному желанию".

В общей сложности за последние две недели британские власти эвакуировали из Афганистана порядка 15 тыс. человек. Западные страны планируют полностью завершить операцию по вывозу своих граждан из Кабула к 31 августа.