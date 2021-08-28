МИД Ирана заявил, что власти США не уйдут от ответа за убийство Сулеймани и аль-Мухандиса

ТЕГЕРАН, 28 августа. /ТАСС/. Власти США не смогут уйти от ответа за убийство заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса и командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян во время посещения места гибели аль-Мухандиса и Сулеймани в Багдаде.

"США должны ответить за это. Несмотря на то, что событие произошло при прошлой американской администрации, правительство США не сможет избежать последствий и должно ответить", - сказал он. Слова министра приводит пресс-служба МИД.

По его словам, "одной из главных задач МИД Ирана является реальное правовое преследование тех, кто от имени правительства США совершил террор в отношении этих героев". "Заказчики и организаторы террористической атаки должны ответить за свои действия и быть переданы правосудию", - сказал министр.

Визит в Ирак стал первой зарубежной поездкой нового главы МИД Ирана. Абдоллахиян прибыл в иракскую столицу для участия в багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству с участием ряда арабских лидеров и политиков из других регионов.

3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты Сулеймани и аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января 2020 года нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.