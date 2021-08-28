СМИ: во временное правительство Афганистана могут войти лидеры всех этнических групп

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Талибы (представители радикального движения "Талибан", запрещено в РФ) намерены сформировать инклюзивное временное правительство в Афганистане с участием лидеров всех этнических групп, населяющих эту страну. Об этом сообщает в субботу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источник в шуре (консультативном совете) "Талибана".

По его информации, решено, что в состав временного правительства войдут лидеры всех этносов и племенных групп, а также командиры движения "Талибан".

Первоначально, как ожидается, в новом правительстве будут назначены министры судебной системы, внутренней безопасности, обороны, иностранных дел, финансов, информации и специального ведомства по делам столицы, города Кабула, сообщил источник.

После объявления в апреле президентом США Джо Байденом о начале вывода американских войск из Афганистана движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и 15 августа вошло без боя в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Многие государства эвакуируют сейчас из Афганистана своих граждан, в том числе дипломатов, а также стремящихся выбраться из страны афганцев.