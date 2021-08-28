Reuters: в аэропорту Кабула находятся менее 4 тыс. военнослужащих США

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Менее 4 тыс. военнослужащих США находятся в настоящее время в аэропорту Кабула. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и беженцев. Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа. Как сообщал ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, по состоянию на 25 августа в аэропорту афганской столицы находились 5,4 тыс. военнослужащих США.