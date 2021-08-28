AFP: в ДР Конго боевики убили 19 мирных жителей

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек были убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС). Об этом сообщило в субботу агентство AFP со ссылкой на представителя местных властей Какуле Калунгау.

"Убиты 19 жителей деревни Касанзи в провинции Северное Киву", - заявил он. Нападение было совершено 27 августа. Тела погибших обнаружены в субботу сотрудниками местного отделения Красного Креста, которые работают на месте. Власти провинции заявили, что атака была проведена членами АДС.

В провинции Северное Киву с 6 мая действует осадное положение, которое ввел своим указом президент ДРК Феликс Чисекеди по причине ухудшения ситуации в области безопасности. Решением главы государства гражданская администрация в провинции заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Итури. В обе провинции переброшены дополнительные воинские подразделения, которые сейчас ведут операции с целью ликвидации основных баз боевиков, в первую очередь из АДС.

АДС был сформирован на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах республики. По данным ООН, боевики АДС за последние два года убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. гражданских лиц. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари группировки установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской "Аш-Шабаб". США 11 марта включили АДС в список террористических организаций, связанных с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).