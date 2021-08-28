Народная милиция ДНР подавила огневые точки ВСУ на донецком и горловском направлениях

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Армия Украины с начала текущих суток пять раз обстреляла территорию Донецкой народной республики (ДНР), подразделения Народной милиции были вынуждены открывать ответный огонь, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Об этом в субботу заявил заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.

"С начала текущих суток противник совершил пять огневых провокаций. Украинские военнослужащие 25-й бригады с позиций в населенном пункте Авдеевка дважды обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив 30 мин калибра 120 мм", - цитирует представителя Народной милиции Донецкое агентство новостей.

Также на донецком направлении огонь открывали военнослужащие 28-й и 58-й бригад украинской армии. Они обстреливали Старомихайловку и Веселое соответственно. На горловском направлении огонь по поселку Доломитное велся с позиций 30-й бригады, отметил Басурин.

"С целью предотвращения дальнейшего обстрела, а также ввиду опасности, создаваемой разрывами украинских мин жизни и здоровью мирных жителей, подразделения Народной милиции, руководствуясь пунктами "д" и "е" дополнительного комплекса мер по контролю за перемирием, вынуждены были открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. Огневые точки были подавлены. Потери украинской стороны уточняются", - добавил Басурин.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о допмерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть потери. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом договоренностей.