Times: Джонсон общался с саудовским принцем по личному телефону, нарушив рекомендации

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пренебрег правилами техники безопасности, общаясь с высокопоставленными иностранными государственными деятелями и бизнесменами по личному телефону. Как сообщила в субботу газета The Times, в нарушение соответствующих рекомендаций глава британского правительства, в частности, переписывался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По информации издания, посредством текстовых сообщений Джонсон обсуждал с принцем возможную сделку по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл", владельцем которого является один из богатейших предпринимателей Великобритании Майк Эшли, консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Дискуссии о покупке саудовскими инвесторами команды "Ньюкасл", которая за свою историю четыре раза выигрывала чемпионат Англии, шли на протяжении нескольких лет, однако в 2020 году, согласно британской прессе, они прекратились "вследствие неопределенности".

Кроме того, Джонсон вел по личному телефону переписку с бизнесменом Джеймсом Дайсоном, возглавляющим компанию по изготовлению электроприборов Dyson. Отмечается, что в ходе беседы предприниматель, предложивший в начале пандемии поставить правительству аппараты искусственной вентиляции легких, просил премьер-министра установить преференциальный налоговый режим для компании.

При этом газета напомнила, что в 2019 году после победы на парламентских выборах Джонсон издал рекомендацию членам правительства не пользоваться при исполнении служебных обязанностей личными телефонами и электронной почтой, поскольку они могут быть более уязвимы перед хакерскими атаками. Как уточнила The Times, ранее в нарушении соответствующего правительственного положения был уличен бывший глава Минздрава Мэтт Хэнкок. На этом фоне представители оппозиционной Лейбористской партии обвинили правительство Джонсона в безответственном поведении, которое ставит под угрозу национальную безопасность Соединенного Королевства.