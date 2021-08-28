Участники Багдадской конференции призвали решать разногласия на основе взаимных интересов

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Решение региональных споров и разногласий требует коллективного подхода на основе всеобщей безопасности и взаимных интересов. Об этом говорится в итогом коммюнике прошедшей в субботу Багдадской конференции, которое зачитал на пресс-конференции глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

Участники встречи указали на "важность консолидации совместных действий таким образом, чтобы это позитивно отражалось на стабильности в регионе", а также "приветствовали дипломатические усилия Ирака по достижению точек соприкосновения" между всеми сторонами. "Регион сталкивается с общими вызовами, которые требуют решения на основе коллективной безопасности, взаимных интересов и в соответствии с принципами добрососедства, невмешательства во внутренние дела стран и уважения их суверенитета", - отмечается в коммюнике. В частности, они призвали к "сотрудничеству в борьбе с пандемией путем обмена и передачи успешного опыта", договорившись о необходимости совместных действий для "решения проблем, связанных с изменением климата и глобальным потеплением".

На саммите также было заявлено о "поддержке иракского правительства в его усилиях по укреплению госинститутов и проведению выборов". "Сам факт организации Багдадом этой конференции является ярким свидетельством того, что Ирак придерживается сбалансированной политики и позитивного сотрудничества в своих международных отношениях, - указывается в коммюнике. - Высоко ценим те огромные усилия и жертвы, которые он понес в его войне с террором, и вновь повторяем, что отвергаем все виды и формы терроризма и экстремистской идеологии".

Выступая на пресс-конференции, Хусейн констатировал, что Багдаду на этом саммите "удалось создать атмосферу диалога, а не конфликта". "Ирак сыграл важную дипломатическую роль в качестве посредника, поддерживающего позитивные отношения со всеми соседями, - сказал он. - Мы смогли объединить разные силы и страны, между которыми было много проблем, и надеемся, что нынешнее состояния напряженности сменится консенсусом". Так, по словам главы МИД, "саудовско-иранские встречи продолжаются, и у обеих сторон есть большое желание урегулировать нерешенные вопросы".

Участие в Багдадской конференции приняли президенты Египта и Франции, эмир Катара, король Иордании, премьер-министры Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Ирана и Турции, а также Лига арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Организация исламского сотрудничества. На полях саммита впервые после нормализации отношений провели переговоры египетский и катарский лидеры Абдель Фаттах ас-Сиси и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, которые подтвердили настрой на их дальнейшее укрепление. Кроме того, состоялась встреча эмиратского премьера и вице-президента шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума с новым министром иностранных дел Ирана Амиром Абдоллахияном.