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Теракт возле аэропорта в Кабуле

Пентагон назвал имена 13 американских военных, погибших в результате теракта в Кабуле

Младшим из погибших было по 20 лет

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США в субботу назвало имена 13 американских военных, погибших в результате теракта в Кабуле 26 августа.

Согласно сообщению на сайте Пентагона, в числе жертв 11 морпехов, один служащий ВМС и один служащий Сухопутных войск США. Погибшие были в возрасте от 20 лет до 31 года.

В результате теракта, устроенного 26 августа у аэропорта Кабула боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане" (является ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"), погибли более 200 человек.

Теги
АфганистанСШАТеракт возле аэропорта в Кабуле
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