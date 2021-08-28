Таджикистан обсудил с ООН вопросы безопасности на фоне ситуации в Афганистане

ДУШАНБЕ, 28 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат и первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед провели встречу, в ходе которой затронули вопросы региональной безопасности на фоне ухудшения обстановки в Афганистане. Об этом в субботу сообщает управление информации и печати министерства иностранных дел республики.

"Стороны обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в Центрально-Азиатском регионе, включая ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении. По данным МИД, собеседники также обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Таджикистаном и ООН, в том числе связанные с водной проблематикой, изменением климата, Целями устойчивого развития, реформой ООН, и другие темы.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в этой стране. После этого боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя взяли Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. Срок эвакуации, отведенный талибами, истекает 31 августа.