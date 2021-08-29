Опрос: в ФРГ социал-демократы увеличивают отрыв от консервативного блока ХДС/ХСС

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за четыре недели до выборов в Бундестаг (парламент ФРГ) опережает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на три процентных пункта. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу вечером данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

СДПГ, согласно еженедельному опросу INSA, впервые с февраля 2017 года опередила консерваторов. По сравнению с неделей ранее ее рейтинг повысился на два процентных пункта, до 24% - это самый высокий показатель социал-демократов с сентября 2017 года. Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то блок ХДС/ХСС набрал бы на них 21% голосов. Это самый низкий рейтинг, который когда-либо показывал блок по результатам опросов INSA.

Согласно данным исследования, за "зеленых" готовы проголосовать 17% респондентов, за Свободную демократическую партию (СвДП) - 13%, за правопопулистскую "Альтернативу для Германии" - 11%, за Левую партию - 6%.

В опросе, который проводился с 23 по 27 августа, участвовали 1 247 граждан Германии. На текущей неделе и другой опрос - проведенный институтом Forsa - показал, что СДПГ обошла по популярности блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая партия (блок) получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.

От СДПГ кандидатом является вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет теряет поддержку после сильного наводнения на западе страны, которое произошло в конце июля. Критики считают, что изначально кандидатом от консерваторов нужно было выдвигать другого политика - харизматичного лидера ХСС Маркуса Зёдера. В соответствии с результатами опроса INSA сейчас в Германии возможна коалиция только с участием как минимум трех партий.