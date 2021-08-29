В Вашингтоне прошла акция в защиту избирательных прав

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Многотысячная акция в защиту избирательных прав прошла в субботу в центре Вашингтона. Участники марша выступают против принятия в разных частях страны законодательных инициатив, которые, по их мнению, усложняют процесс голосования и ущемляют права избирателей.

"С января [текущего года] в 48 штатах на рассмотрение были вынесены 389 законопроектов, которые равносильны постыдному, открытому созданию препятствий для участия избирателей в голосовании. Многие из них уже стали законами. Эти законы пресекают [задействование] способов голосования, которые обогащают нашу демократию и приводят к высокой явке [на выборах]", - говорится на сайте организаторов акции. Речь, в частности, идет об инициативах, которые ограничивают голосование по почте и сроки досрочного голосования. Их продвигают в законодательных собраниях некоторых штатов республиканцы, обвиняющие демократов в фальсификациях на выборах, состоявшихся в стране в ноябре прошлого года.

По оценкам газеты The Hill, участие в акции, состоявшейся в 58-ю годовщину марша на Вашингтон, проведенного темнокожим правозащитником, лауреатом Нобелевской премии мира Мартином Лютером Кингом (1929-1968), приняли не менее 20 тыс. человек. Сообщения о каких-либо происшествиях в ходе демонстрации не поступали.

Помимо Вашингтона демонстрации проходят в субботу в Атланте (штат Джорджия), Хьюстоне (Техас), Финиксе (Аризона), Майами (Флорида) и в еще примерно 40 менее крупных американских городах.

В июне сенаторы-республиканцы заблокировали рассмотрение разработанного демократами законопроекта о реформе некоторых положений американской избирательной системы. Инициатива, помимо прочего, предусматривала расширение возможностей для регистрации избирателей, голосования по почте и досрочного голосования. Нижняя палата Конгресса одобрила свою версию законопроекта в марте.

Выборы 2020 года

Выборы президента США, членов Палаты представителей Конгресса и трети сенаторов прошли 3 ноября прошлого года. В условиях пандемии можно было заказать бюллетени по почте, а затем отправить их избирательным комиссиям. Прежний глава государства республиканец Дональд Трамп еще до выборов подвергал голосование по почте критике как открывающее возможности для масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования мертвых душ, а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

По итогам голосования лидером страны был избран демократ Джо Байден, а его однопартийцы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Трамп и другие республиканцы после выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация Байдена.