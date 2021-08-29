Блинкен заявил президенту Ирака о заинтересованности в партнерстве с Багдадом

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в ходе телефонного разговора заявил президенту Ирака Бархаму Салеху о заинтересованности США в стратегическом партнерстве с Багдадом.

"Госсекретарь <...> подтвердил долгосрочную приверженность правительства США сильному, стабильному и процветающему Ираку. Он выразил веру в то, что долгосрочное, глубокое, многогранное и стратегическое партнерство с Ираком служит интересам американского народа", - сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь подтвердил, что миссия по борьбе с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) не закончена, а переходит в новую фазу, основанную на улучшенных возможностях иракских сил безопасности. США как лидер коалиции по борьбе с ИГ и участник миссии НАТО продолжат обучать, консультировать и поддерживать иракские ВС", - добавили в Госдепе.

26 июля президент США Джо Байден заявил, что боевая миссия США в Ираке завершится к концу года, однако сотрудничество двух государств в сфере борьбы с терроризмом продолжится. Он, в частности, пояснил, что американская сторона сосредоточится на консультировании и обучении местных сил безопасности.