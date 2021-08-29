Байден считает, что Багдадская конференция снизит напряженность на Ближнем Востоке

ТАСС, 29 августа. Президент США Джо Байден заявил, что Багдадская конференция важна для снижения напряженности в отношениях между странами-соседями на Ближнем Востоке.

"Я поздравляю правительство Ирака с проведением успешного и новаторского саммита сегодня [в субботу - прим. ТАСС]. Подобного рода дипломатия никогда не была более важной [чем сейчас], поскольку мы стремимся снизить напряженность между государствами-соседями и расширить сотрудничество по всему Ближнему Востоку, и лидерство Ирака в этом вопросе является историческим", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Багдадская конференция по сотрудничеству и партнерству прошла в субботу с участием ряда арабских лидеров и политиков из других регионов мира. По заявлениям организаторов, она призвана улучшить отношения между государствами региона, а также способствовать устойчивому экономическому и инвестиционному партнерству в различных областях между Ираком и его соседям. Участие в конференции приняли президенты Египта и Франции, эмир Катара, король Иордании, премьер-министры Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Ирана и Турции, а также представители Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Организации исламского сотрудничества.