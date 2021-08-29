В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего при обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило в воскресенье агентство Луганскинформцентр со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Киевские силовики за прошедшие сутки один раз нарушили режим тишины. Огонь из стрелкового оружия велся по району Золотого-5, сообщает агентство.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.