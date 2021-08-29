Талибы сообщили о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане

ТЕГЕРАН, 29 августа. /ТАСС/. Представители радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили о возобновлении спортивных мероприятий в стране. Об этом сообщил в воскресенье телеканал 1TV.

О том, когда именно данное решение вступает в силу, не говорится.

Между тем телеканал проинформировал, что в числе погибших при взрывах у аэропорта Кабула 26 августа были два афганских атлета, выступавших на национальном уровне. Это тхэквондист Мохаммад Джан Султани и ушуист по имени Идрес.

По сведениям индийского телеканала NDTV, двум афганским спортсменам все же удалось прибыть на Паралимпийские игры в Токио. Закия Худадади и Хосей Расули смогли на прошлой неделе прибыть в Японию через Европу. На церемонии открытия Паралимпиады был пронесен флаг Афганистана, но отсутствовали атлеты, которые его представляют.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва, устроенных смертниками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно последним данным, жертвами этой атаки стали 170 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Американский президент Джо Байден заявил, что его страна найдет виновных и уже готовит планы ударов по ИГ. Движение "Талибан" осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.