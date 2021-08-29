В Молдавии заявили, что Украина отложила запрет на въезд для автомобилей из Приднестровья

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Украина отложила вступление в силу запрета на въезд для автомобилей с регистрационными номерами непризнанного Приднестровья.

"По просьбе посольства Молдавии в Киеве, Украина решила отложить вступление в силу запрета на въезд автомобилей с приднестровскими номерами до 10 января 2022 года", - говорится в сообщении, которое распространило в воскресенье Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии. В нем отмечается, что "нейтральные номера", с которыми разрешено пересекать международные границы, приднестровские автолюбители могут получить в соответствующих пунктах регистрации транспортных средств, специально открытых в городах Тирасполь и Рыбница.

Протокольное решение об участии в международном дорожном движении транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, принято Кишиневом и Тирасполем в апреле 2018 года. После чего приднестровским автолюбителям начали выдавать нейтральные номерные знаки, которые разработали при содействии миссии ЕС по мониторингу украинско-молдавской границы. Однако оформили эти номера небольшая часть приднестровских автомобилистов из-за проблем, возникших в ходе реализации соглашения.

Чтобы ускорить этот процесс, Молдавия и Украина планировали запретить выезд за рубеж автомобилей с приднестровской символикой с 1 января 2020 года. Власти Тирасполя расценили эти действия как "блокаду", которая, по их мнению, ограничивает права жителей региона. Они пригрозили, что в ответ запретят автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. По просьбе Кишинева, Киев дважды переносил вступление в силу этого решения - сначала до 1 апреля 2021 года, а после - до 1 сентября.

Как заявил корреспонденту ТАСС замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, в ходе прошедших 11 августа переговоров в Кишиневе президент Молдавии Майя Санду заверила его, что "никакой блокады Приднестровья с 1 сентября не будет, исходя из того, что в этом регионе проживают молдавские граждане".