Последний самолет из Афганистана с британскими военнослужащими приземлился под Лондоном

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Последний самолет с британскими военнослужащими, остававшимися в аэропорту Кабула, приземлился в воскресенье в Великобритании. Об этом сообщило агентство PA.

Военно-транспортный борт прибыл на базу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир недалеко от Лондона. Среди эвакуированных последним рейсом - посол Великобритании в Кабуле и бывший посол в Москве (2016-2020) Лори Бристоу. На нынешнюю должность он был назначен лишь в июне текущего года и руководил обработкой тысяч заявлений на срочное получение британских виз эвакуируемыми афганцами.

"Военнослужащие отправились в путь с очень небольшим количеством снаряжения: мы не разрешили им брать с собой много вещей, зачастую они носили одну и ту же одежду в течение нескольких дней", - приводит телеканал Sky News слова вице-адмирала ВМС Соединенного Королевства Бена Ки, командующего операцией британских сил по эвакуации людей из Афганистана. Действия военных в аэропорту Кабула на протяжении последних дней он назвал "комбинацией высокого профессионализма, значительной смелости, очень сложных решений и иногда огромного сострадания".

Всего с 13 августа Лондон эвакуировал из Кабула около 15 тыс. гражданских лиц, включая афганцев, помогавших западным силам во время 20-летней военной операции, и тысячу своих солдат и офицеров.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что власти не смогут вывезти из страны всех, кого хотели. Согласно его оценкам, в Афганистане останутся от 800 до 1,1 тыс. афганцев, помогавших британцам, и 100-150 подданных королевства. Некоторые из них, по словам Уоллеса, "остаются по собственному желанию".

Руководители западных стран ранее подтвердили, что планируют полностью завершить операцию по вывозу своих граждан из Кабула к 31 августа. При этом, как говорилось в совместном заявлении лидеров государств Группы семи, боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), установившего 15 августа контроль над Кабулом, должны предоставить возможность покинуть страну всем афганцам, которые не желают жить в новых условиях, и после 31 августа, гарантировав полноценный прием коммерческих рейсов в аэропорту.