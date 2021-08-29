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При авиаударе хуситов по базе ВВС Йемена погибли не менее 30 человек

Еще 60 человек получили ранения

ТАСС, 29 августа. По меньшей мере 30 проправительственных военных погибли, не менее 60 получили ранения в результате ударов по крупнейшей военной авиабазе Йемена Эль-Анад в провинции Лахдж на юге страны. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя йеменских ВС, за авиаударами предположительно стоят мятежники-хуситы.

База Эль-Анад расположена в 60 км к северу от города-порта Аден, считающегося временной столицей страны после захвата мятежниками Саны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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