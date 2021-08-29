В "Талибане" заявили о заинтересованности в хороших отношениях со всеми странами

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдул Кахар Балхи заявил, что талибы хотят установления хороших отношений со всеми странами. В интервью, опубликованном в воскресенье в швейцарской газете SonntagsBlick, он призвал мировое сообщество "признать право афганского народа на самоопределение" и поддерживать "дипломатические, экономические и межличностные отношения с Афганистаном".

SonntagsBlick называет Балхи "одним из наиболее высокопоставленных талибов", поясняя, что он является "членом их Комиссии по культуре", бегло владеет английским языком и впервые появился на пресс-конференции в Кабуле "около 15 дней назад".

Отвечая на вопрос об отношениях Кабула с другими государствами при власти талибов, собеседник газеты сказал: "Мы хотим хороших экономических и человеческих отношений. Мы призываем все страны мира, включая Швейцарию, признать право афганского народа на самоопределение и поддерживать хорошие дипломатические, экономические и межличностные отношения с Афганистаном". Балхи при этом подчеркнул, что талибы готовы "принять любую гуманитарную помощь и помощь в сфере развития, которая не сопряжена с условиями".

В ответ на замечание корреспондента газеты о том, что одним из условий является отказ движения "Талибан" от сотрудничества с террористическими организациями, такими, как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), Балхи заверил, что не будет позволено "группировкам или отдельным лицам использовать афганскую территорию для угроз в отношении других стран". Он осудил теракт, совершенный в минувший четверг в Кабуле, подчеркнув: "Мы осуждаем эту атаку и считаем любые преднамеренные атаки против ни в чем не повинных гражданских лиц терроризмом и преступлением против человечности". Балхи напомнил, что теракт в Кабуле был совершен "в зоне, контролируемой американской армией". "Они [военные США] не обеспечили безопасность. Это была их ошибка, а не наша", - констатировал он.

Следующим этапом в планах "Талибана", сообщил представитель движения, станет объявление состава правительства. Он напомнил, что "никаким иностранным войскам не разрешено оставаться в Афганистане после 31 августа". Это требование он назвал "красной линией", пригрозив: если иностранные войска останутся после этой даты, то "нам придется изменить нашу стратегию". Балхи выразил надежду на то, что аэропорт Кабула продолжит функционировать, добавив: "Мы хотим позволить путешествовать всем, кто имеет надлежащие документы".

Ситуация в Афганистане

Ситуация в стране обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва, устроенных смертниками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно последним данным, жертвами этой атаки стали 170 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Угроза терактов в Кабуле сохраняется.