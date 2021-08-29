Маас: Афганистан и страны региона не смогут сами преодолеть стоящие перед ними вызовы

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Атаки у аэропорта в Кабуле свидетельствуют о по-прежнему высокой угрозе усиления международного терроризма, поэтому необходимо оказать поддержку Афганистану, чтобы не допустить заполнения возникшего в стране вакуума "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) и другими группировками. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом турне, в рамках которого он посетит Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и Катар.

"Теракты у аэропорта в Кабуле показывают нам, как велика опасность того, что международный терроризм снова укрепит свои позиции. Возник военно-политический вакуум, куда с ужасающей скоростью теперь устремились ИГ и другие террористы", - сказал он. Маас указал на то, что в Афганистане по-прежнему много людей ожидают выезда из страны. "Ситуация крайне неустойчива и опасна", - констатировал министр.

"Не только афганцы, но и соседние государства сталкиваются вследствие этого развития событий с вызовами, которые едва ли могут преодолеть в одиночку. Я отправляюсь в регион, чтобы дать ясно понять - усилия Германии не заканчиваются на завершении военной миссии по эвакуации", - заверил Маас. Он напомнил, что некоторые страны региона помогли ФРГ вывезти германских граждан из Афганистана.

Министр назвал одной из задач международного сообщества восстановление эксплуатации аэропорта Кабула для гражданских самолетов. "И сюда также относится согласованная международная политика по отношению к движению "Талибан" (запрещено в РФ). В наших собственных интересах не допустить того, чтобы коллапс в Афганистане дестабилизировал весь регион", - подчеркнул германский министр.

Ситуация в Афганистане

Ситуация в стране обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва, устроенных смертниками из террористической группировки "Исламское государство". Согласно последним данным, жертвами этой атаки стали 170 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Угроза терактов в Кабуле сохраняется.