СМИ: более 2 тыс. афганских журналистов хотят покинуть страну

ТЕГЕРАН, 29 августа. /ТАСС/. Международная федерация журналистов (МФЖ) получила от афганских коллег более 2 тыс. запросов на содействие в эвакуации из Афганистана после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило в воскресенье местное агентство Pajhwok.

По его сведениям, федерация уже обратилась к руководству движения с просьбой организовать безопасный выезд афганских журналистов из аэропорта Кабула. При этом не сообщается, поступил ли ответ от талибов.

"МФЖ обратилась к разным <...> странам, включая Испанию, Северную Македонию, Францию, Мексику, Италию, Германию, Великобританию, США и Канаду, с просьбой о выдаче виз и помощи в эвакуации афганских журналистов, но ни одна страна не готова принять больше 10-15 журналистов, а заявки к нам поступают ежедневно, их количество постоянно растет", - сказал заместитель генерального секретаря организации Джереми Дир в интервью пакистанской газете The News. Он добавил, что талибы не разрешают журналистам с иностранными визами покидать Кабул, из-за чего федерация беспомощна.

Как отмечают в МФЖ, более 160 афганских журналистов уехали в Пакистан, по меньшей мере 20 - в Индию, а многие другие были эвакуированы в Катар в качестве транзитного пункта.

О положении журналистов

Представитель политического крыла "Талибана" Забихулла Муджахид сказал на первой после захвата власти в стране пресс-конференции, что движение "будет поддерживать контакты со СМИ, которым будет предоставлена возможность работать свободно", однако талибы не позволят средствами массовой информации "неуважительно относиться к ценностям афганского общества, национальным интересам и учению ислама".

В день вступления членов движения в Кабул Национальное радио Афганистана и Телевидение Республики Афганистан прекратили вещание в прямом эфире, сотрудников распустили по домам, указывало агентство The Khaama Press. Вскоре после этого две журналистки национальной компании "Радио и телевидение Афганистана" (RTA) призвали талибов восстановить их на рабочем месте после того, как радикалы не пустили их в офис компании.

Вместе с тем в конце августа репортер афганского телеканала Tolo News Зияр Яад и его оператор были избиты талибами на окраине Кабула, когда снимали материал о положении бедняков и безработице в афганской столице.

Кроме отношения талибов к работникам СМИ, журналистов также беспокоит ситуация с безопасностью в стране, особенно на фоне унесших жизни около 200 человек терактов у аэропорта Кабула, устроенных 26 августа смертниками из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как сообщила МФЖ, среди жертв нападения были два журналиста, освещавшие ситуацию в аэропорту, откуда проводится эвакуация иностранных граждан и афганцев.