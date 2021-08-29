Главы МИД Ирана и Сирии обсудили ситуацию в регионе и развитие сотрудничества

ТЕГЕРАН, 29 августа. /ТАСС/. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и его сирийский коллега Фейсал Микдад провели в воскресенье встречу в Дамаске. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

"Мы очень рады, что Сирия преодолела кризис и сирийские враги потерпели поражение", - сказал Абдоллахиян. Он добавил, что "пролитая иранцами и сирийцами кровь является мощной гарантией продолжения стратегического характера отношений между двумя государствами".

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, "две страны перешли к новому этапу развития торгово-экономических отношений". "Сегодня я здесь, чтобы сделать акцент на дальнейшем развитии отношений", - добавил он.

Власти Ирана официально поддерживают президента Башара Асада с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. По официальной версии, иранские силы присутствуют на территории арабского государства только в качестве советников. Власти исламской республики называют своих военных в ближневосточной стране "защитниками святынь", почитаемых мусульманами-шиитами. Большинство таких мест находится в Дамаске и Алеппо.