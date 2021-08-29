Во Франции разрешили голосовать на выборах президента без предъявления санпропусков

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Франции исключили необходимость предъявления санитарного пропуска для доступа на избирательные участки на выборах президента республики весной 2022 года. Об этом в воскресенье в интервью газете Le Figaro заявил официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь.

"Очевидно, что мы не будем спрашивать санитарный пропуск у тех, кто пойдет голосовать", - подчеркнул он.

С 9 августа на территории всей Франции вступило в силу требование об обязательном предъявлении санитарного пропуска в ресторанах, барах, кино, а также на концертах и других крупных мероприятиях.

Издание напоминает, что с 30 августа наличие санитарного пропуска также становится обязательным для персонала различных заведений, которые работают непосредственно с клиентами. Это касается сферы транспорта, ресторанного бизнеса, спорта, культуры и т.д. Как пишет газета, в случае отсутствия у сотрудника санитарного пропуска руководитель должен перевести его на другую должность, не связанную с общением с людьми, отправить его в отпуск или приостановить трудовой договор.

В случае отказа самого работодателя контролировать санпропуска у своих сотрудников деятельность учреждения может быть приостановлена на семь дней, а его владелец получить крупный штраф. Однако, как пообещал Атталь, "в первую неделю власти будут проявлять гибкость".

Согласно последним данным властей, с начала пандемии во Франции зафиксировано более 6,7 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами эпидемии стали 114 тыс. человек.