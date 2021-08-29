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Теракт возле аэропорта в Кабуле

Блинкен заявил, что риск новых терактов в аэропорту Кабула в ближайшее время очень велик

По словам госсекретаря США, есть "очень большой риск" такого развития событий в ближайшие 24-36 часов

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Власти США считают, что сохраняется серьезная опасность совершения новых терактов в ближайшие дни в районе аэропорта Кабула. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, которое вышло в эфир в воскресенье.

По его словам, есть "очень большой риск" такого развития событий в ближайшие 24-36 часов. "Эта последняя пара дней является самым опасным моментом и без того чрезвычайно опасной миссии. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей. Но риск очень велик", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

26 августа возле здания кабульского аэропорта, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва, устроенных смертниками из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Жертвами этой атаки стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Угроза терактов в Кабуле сохраняется.

Теги
АфганистанСШАБлинкен, ЭнтониТеракт возле аэропорта в Кабуле
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