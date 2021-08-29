Пакистанский телеканал показал кадры с талибами, захватившими американскую военную технику

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Пакистанский телеканал Geo TV продемонстрировал в воскресенье видеокадры, на которых боевики радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) позируют на фоне американской военной техники. Согласно сообщениям телеканала, эти видео взяты из афганских социальных сетей.
طالبان امریکی ہمویز چلاتے ہوئے— افغان اردو (@AfghanUrdu) August 28, 2021
دنیا کا سب سے بہتر اسلحہ سمجھے جانے والے امریکی ہتھیار اور سازوسامان طالبان نے قبضے میں لیے ہیں۔ ایسا شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ہوا ہوگا pic.twitter.com/KiSHcZXuNd
На одном из них можно увидеть сидящего в американском военном автомобиле Humve талиба. На этих кадрах также видны несколько американских машин, стоящих в поле, которые осматривают боевики. В сообщении под этими кадрами говорится, что талибы захватили американское оружие и технику.
طالبان بگرام ائیر بیس کا ہیلی کاپٹر سے جائزہ لیتے ہوئے— افغان اردو (@AfghanUrdu) August 28, 2021
ایک وقت بگرام سب سے بڑا امریکی فوجی مرکز تھا، اور جہاں طالبان رہنما بھی قید کیے جاتے تھے pic.twitter.com/JoFlZQohBG
В другом видеоролике виден член движения, который осматривает с воздуха афганскую авиабазу Баграм недалеко от Кабула, сидя на борту вертолета. В подписи к этим кадрам сообщается, что Баграм когда-то был крупнейшей военной базой США, где также держали в заключении пленных талибов. На видео видна надпись "Афган урду", это страница в Twitter на языке урду, которая анонсирует себя как "Правдивые новости, аналитика и информация из Афганистана".
14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.