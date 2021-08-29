Пакистанский телеканал показал кадры с талибами, захватившими американскую военную технику

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Пакистанский телеканал Geo TV продемонстрировал в воскресенье видеокадры, на которых боевики радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) позируют на фоне американской военной техники. Согласно сообщениям телеканала, эти видео взяты из афганских социальных сетей.

На одном из них можно увидеть сидящего в американском военном автомобиле Humve талиба. На этих кадрах также видны несколько американских машин, стоящих в поле, которые осматривают боевики. В сообщении под этими кадрами говорится, что талибы захватили американское оружие и технику.

В другом видеоролике виден член движения, который осматривает с воздуха афганскую авиабазу Баграм недалеко от Кабула, сидя на борту вертолета. В подписи к этим кадрам сообщается, что Баграм когда-то был крупнейшей военной базой США, где также держали в заключении пленных талибов. На видео видна надпись "Афган урду", это страница в Twitter на языке урду, которая анонсирует себя как "Правдивые новости, аналитика и информация из Афганистана".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.