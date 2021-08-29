Советник лидера Пакистана предупредил о риске международного терроризма из-за Афганистана

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Международное сообщество столкнется с активизацией террористов, если вновь забудет об Афганистане. Такую точку зрения изложил в воскресенье в эфире телеканала Sky News советник по национальной безопасности пакистанского премьер-министра Моид Юсуф.

"Если в Афганистане не будет денег, не будет управления, если "Исламское государство в Хорасане" [ответвление запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"], "Аль-Каида" [запрещена в РФ] и другие укоренятся, то что, по вашему мнению, случится?" - задался он вопросом.

"Кстати, позвольте мне вам сказать, что это не ограничится регионом. Я где-то прочитал (кажется, на этот счет было выпущено заявление), что миграционная проблема должна быть ограничена на региональном уровне. Этого не произойдет. Будет поток мигрантов, поток террористов, и никто из нас не хочет этого", - отметил Юсуф.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с тем, что случилось в Афганистане в 90-х годах минувшего столетия после вывода оттуда советских войск. "Произошло разрушение закона и порядка, безопасности, укоренение международного терроризма, экономический кризис, проблема с управлением, и в конце настало 11 сентября", - напомнил советник пакистанского лидера, говоря о масштабных терактах, совершенных на американской территории в 2001 году.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить там операцию. После этого боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Ашраф Гани выехал из страны. Многие государства эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств. Пришедшие к власти талибы предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.

26 августа возле здания кабульского аэропорта, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва, устроенных смертниками из ИГ. Согласно последним данным, жертвами этой атаки стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Угроза терактов в Кабуле сохраняется.