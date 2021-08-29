Погранохрана Польши задержала группу лиц, разрушавших ограждение на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 29 августа. /ТАСС/. Пограничная охрана Польши задержала группу лиц, которые разрушали ограждение на границе с Белоруссией. Об этом польская погранохрана сообщила в воскресенье в Twitter.

"Сотрудники погранохраны вместе с солдатами Войска Польского задержали 13 человек (12 граждан Польши и одного гражданина Нидерландов), которые разрушали технические заграждения на польско-белорусской границе", - указано в сообщении. Подчеркивается, что среди задержанных есть представитель оппозиционного фонда "Открытый диалог" Бартош Крамек.

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии. В прошлом году их было 120.

В понедельник Минобороны Польши объявило о начале строительстве на польско-белорусской границе забора из колючей проволоки высотой 2,5 м. В помощь пограничной охране армия выделила 2 тыс. солдат для охраны границы.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Как сообщило на минувшей неделе МВД Польши, до сих пор забор из колючей проволоки использовался для контроля почти 100 км границы на участке, охраняемом Подляской пограничной службой.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.