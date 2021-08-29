В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле с украинской стороны

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Мирный житель в воскресенье получил ранения на западе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"Вечером ВСУ открыли огонь по территории поселка шахты "Трудовская", в результате чего был ранен мирный житель 1962 года рождения. Пострадавший госпитализирован, ему оказана необходимая помощь", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов и т. д.